Клуб Яремчука и жертва Динамо могут принести Шахтеру прямую путевку в Лигу чемпионов
Рассказываем, как «горняки» могут попасть в общий этап ЛЧ без участия в квалификации
около 1 часа назад
Лига конференций: Шахтер добрался до полуфинала, и впереди у команды два матча с Кристал Пэлас за выход в финал.ПСЖ — уже обеспечили себе место в следующей ЛЧ через чемпионат. Еще в теоретической борьбе Атлетико, который идет четвертым в Ла Лиге и имеет 10 очков запаса над пятым местом. Но при определенных условиях даже пятое место Ла Лиги может гарантировать участие в ЛЧ.
☝🏻 Итог
Условие с вакантным местом для Шахтера сейчас выглядит достаточно реальным. В настоящее время выполняются три важных фактора:
- Выиграть чемпионат Украины (почти выполнено).
- Чтобы победитель ЛЧ-2025/26 квалифицировался в ЛЧ через свой чемпионат (почти выполнено)
- Быть наиболее рейтинговым чемпионом среди клубов из ассоциаций вне топ-10 (пока помогают соперники)
Если все эти условия сложатся, Шахтер получит прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов без квалификации и будет представлять Украину в следующем розыгрыше главного еврокубка.
Ранее в Шахтере публично заявили о неудовлетворенности Лигой конференций.
