Сергей Разумовский

После отставки Сергея Реброва в информационном пространстве появились первые фамилии возможных претендентов на должность главного тренера сборной Украины. По данным Динамо Киев Inside, национальную команду могут возглавить или итальянский специалист Андреа Мальдера, или тренерская связка Мирона Маркевича и Олега Лужного.

Как отмечает источник, кандидатура Мальдеры считается вариантом, который поддерживает Андрей Шевченко. В то время как связка Маркевича и Лужного, по этой же информации, имеет поддержку большинства членов исполкома УАФ. При этом авторы сообщения отдельно подчеркивают, что более вероятным на данный момент им кажется именно второй сценарий.

Сам факт появления конкретных кандидатур свидетельствует о том, что в украинском футболе уже активно обсуждается будущее национальной команды после увольнения Реброва. Выбор следующего наставника будет особенно важным, учитывая неудачный результат сборной в отборе на чемпионат мира-2026.

Напомним, Украина остановилась на стадии полуфинала плей-офф квалификации, уступив Швеции со счётом 1:3 и не сумев пробиться в финальную часть турнира. Уже через месяц после этого Сергея Реброва было уволено с должности главного тренера сборной.

