Сергей Разумовский

В 14-м туре французской Лиги 1 Лион разгромил Нант на домашнем Парк Олимпик Лионне со счётом 3:0.

Ключевым моментом игры стало удаление Мванга на 43-й минуте. Гости остались вдесятером ещё до перерыва, после чего хозяева полностью перехватили инициативу. В начале второго тайма Лион реализовал численное преимущество в гол: на 51-й минуте Абнер Винисиус открыл счёт точным ударом.

В дальнейшем Лион лишь наращивал давление. Сатриано оформил дубль, забив на 70-й и 77-й минутах, и довёл счёт до разгромного. В конце встречи хозяева могли сделать победу ещё более убедительной: на 86-й минуте Бамеда Дефф отметился забитым мячом, однако после просмотра VAR гол был отменён из-за фиксации нарушения правил. Несмотря на это, Лион без проблем довёл матч до победного завершения, а Нант так и не смог оправиться в игре в меньшинстве.

К вашему вниманию обзор матча.

Лион набрал 24 очка и поднялся в зону еврокубков. Нант с 11 баллами остался в зоне вылета.

Лига 1, 14-й тур

Лион – Нант 3:0

Голы: Абнер Винисиус, 51, Сатриано, 70, 77

Лион: Грейф, Тальяфико, Ньякате, Тессманн (Мера, 90), Абнер Винисиус, Де Карвальо (Морейра, 72), Мортон (Мангала, 85), Гатебур (Мейтленд-Найлс, 72), Толиссо, Шульц, Сатриано (Карабец, 85)

Нант: Лопеш, Козза, Тати (Мостафа, 89), Авазием, Амиан, Мванга, Квон (Радакович, 78), Лепенан (Сантонз, 89), Аблин, Эль-Араби (Дефф, 58), Ладо (Гирасси, 58)

Предупреждения: Мортон (57) – Тати (22), Лепенан (88)