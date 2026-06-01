Павел Василенко

Журналист Игорь Бурбас в своей авторской программе на ютуб-канале рассказал, что житомирский клуб договорился о переходе испанского хавбека Хави Вильяра.

«В Полесье едет испанец из Сегунды – это 23-летний полузащитник Хави Вильяр из Альбасете. Житомирский клуб договорился о переходе игрока. Его берут на две позиции – он может сыграть как "шестого", так и "восьмого". Насколько я слышал, Вильяра рекомендовал Роман Зозуля».

Хави Вильяр прошёл через молодёжную систему Мурсии, играл за Эльче, а позже подписал контракт с молодёжной командой мадридского Реала. После двух сезонов в Кастилье он провёл прошлый сезон в аренде в Юнионистас де Саламанка.

За Альбасете испанец выступает с июля 2024 года: 56 матчей, один гол и один ассист.