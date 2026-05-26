Сергей Разумовский

Бразильский защитник Лукас Тейлор официально покинул Полесье в связи с окончанием срока действия контракта. Об уходе футболиста сообщила пресс-служба житомирского клуба, подводя итог его вкладу в результаты команды за период выступлений.

31-летний правый защитник стал игроком Полесья 18 октября 2023 года и за относительно короткое время сумел зарекомендовать себя как опытный и надежный исполнитель. В футболке житомирской команды Тейлор провел 33 официальных матча, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. В течение своего пребывания в клубе он был важной частью состава и помог команде достичь исторического результата.

Именно вместе с Лукасом Тейлором Полесье смогло впервые в своей истории пробиться в еврокубки, что стало знаковым событием для клуба и его болельщиков. Кроме того, последний сезон бразильца в составе житомирян завершился еще одним важным достижением — команда завоевала бронзовые медали украинской Премьер-лиги, вписав яркую страницу в свою историю.

Лукас Тейлор является воспитанником бразильского Палмейраса, где прошел футбольное становление. До перехода в Полесье он уже имел солидный опыт выступлений в украинском футболе. В разные годы защитник играл за Львов в сезоне 2018-2019, Днепр-1 в 2020-2021 годах, а также за Шахтер в период 2022-2023.

