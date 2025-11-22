Полесье хочет подписать лидера Александрии
Житомирское Полесье планирует усилить атакующую линию команды, рассматривая трансфер албанского легионера из Александрии Теди Цару.
По информации Sport.ua, главный тренер «волков» Руслан Ротань намерен снова работать с Царой, которого он уже тренировал в составе Александрии. Пока что официальных предложений по переходу игрока клуб не направлял.
Действующий контракт Цары с Александрией рассчитан до 30 июня 2028 года.
В этом сезоне албанец провел 15 матчей и забил четыре гола.
Полесье в настоящее время занимает третье место в чемпионате Украины с 23 очками в 12 встречах.
В воскресенье, 23 ноября, житомирская команда примет Эпицентр.
