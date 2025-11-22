Павел Василенко

Житомирское Полесье планирует усилить атакующую линию команды, рассматривая трансфер албанского легионера из Александрии Теди Цару.

По информации Sport.ua, главный тренер «волков» Руслан Ротань намерен снова работать с Царой, которого он уже тренировал в составе Александрии. Пока что официальных предложений по переходу игрока клуб не направлял.

Действующий контракт Цары с Александрией рассчитан до 30 июня 2028 года.

В этом сезоне албанец провел 15 матчей и забил четыре гола.

Полесье в настоящее время занимает третье место в чемпионате Украины с 23 очками в 12 встречах.

В воскресенье, 23 ноября, житомирская команда примет Эпицентр.