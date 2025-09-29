Павел Василенко

В матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги ровенский Верес на своем стадионе принимал житомирское Полесье. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1.

В первом тайме Полесье забило три мяча – отличились Максим Браггару и дважды Александр Филлипов.

На 70-й минуте житомирская команда забила еще один гол благодаря точному удару полузащитника Томера Йосефи, а через две минуты форвард Вереса Денис Ндукве установил финальный счет – 4:1 в пользу Полесья.

Отметим, что подопечные Руслана Ротаня одержали третью победу подряд.

Верес занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав семь очков. Полесье идет шестым с 12 баллами.

УПЛ, 7-й тур

Верес – Полесье – 1:4

Голы: Ндукве, 72 – Филлипов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефи, 70.