Полесье на выезде разгромило Верес, одержав третью победу подряд
Команды забили пять мячей на двоих
около 2 часов назад
В матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги ровенский Верес на своем стадионе принимал житомирское Полесье. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1.
В первом тайме Полесье забило три мяча – отличились Максим Браггару и дважды Александр Филлипов.
На 70-й минуте житомирская команда забила еще один гол благодаря точному удару полузащитника Томера Йосефи, а через две минуты форвард Вереса Денис Ндукве установил финальный счет – 4:1 в пользу Полесья.
Отметим, что подопечные Руслана Ротаня одержали третью победу подряд.
Верес занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав семь очков. Полесье идет шестым с 12 баллами.
УПЛ, 7-й тур
Верес – Полесье – 1:4
Голы: Ндукве, 72 – Филлипов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефи, 70.