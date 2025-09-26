Вингер Динамо Владислав Кабеев призвал украинскую Премьер-лигу снова разрешить перенос матчей в связи с выступлениями клубов в квалификации еврокубков в условиях войны в Украине.

Не хочется на этом акцентировать внимание, но мы тоже люди, нам тоже как физически тяжело, так и морально. Конечно, если сравнивать с войной, с ребятами, которые в окопах, то это не сравнить. Но если мы берем отдельно спорт... У нас такие реалии, тяжело. Но все в равных условиях: мы, Шахтер, Александрия, Полесье. С ребятами общаешься и здесь все одинаково: все хотят играть в еврокубках, но когда туда выходят, то здесь есть две стороны одной медали.

Кроме участия в международных матчах еще есть сложная логистика. Плюс, ты в отеле за границей, а семья в Киеве или в Одессе. И в этот момент летят шахеды, летят ракеты, это давит на подсознание и на тебя это тоже влияет. Поэтому физически тяжело, конечно, но более сложно психологически. Живешь без семьи полтора-два месяца, волнуешься... Результата нет, а есть критика. Это не очень приятно. Мы к этому готовы, конечно, но как есть. Сейчас, когда приехал в Киев, то в этом смысле стало легче.

В прошлом году наши матчи в начале сезона переносили. В частности, когда мы играли с Партизаном и Рейнджерс, то могли сосредоточиться именно на еврокубках. Судя по результату, это таки сыграло нам на руку. Возможно, в этом и есть смысл. Особенно, когда это первые игры сезона, нужно втянуться в игровой тонус. Сборы – это совсем другая история по сравнению с официальными матчами. Конечно, было бы легче, если бы Лига и соперники пошли бы нам навстречу и мы могли перенести матчи чемпионата, – сказал Кабаев в интервью Football.ua.