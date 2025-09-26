Сергей Стаднюк

Матч Кубка Украины против киевского Локомотива стал особенным для вингера ровенского Вереса Владислава Шарая — он провел свой сотый поединок в составе красно-черных. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок уже четвертый сезон подряд выступает за ровенчан. За это время 28-летний футболист успел провести 90 матчей в украинской Премьер-лиге, четыре в переходных играх и шесть в Кубке Украины.

На счету Шарая 12 голов: восемь в Премьер-лиге, три в кубковых встречах и один в переходном матче за право выступать в элите. Кроме того, он отметился семью результативными передачами за Верес.

Однако этот факт вряд ли стал сильным утешением для Шарая. Дело в том, что элитный Верес свое противостояние команде Второй лиги проиграл со счетом 0:1. Таким образом, ровенчане попрощались с Кубком Украины уже на стадии 1/16 финала. Локомотив же узнал своего соперника на стадии 1/8.