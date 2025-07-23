Павел Василенко

Защитник Никита Кравченко присоединился к Полесью на правах полноценного трансфера. Контракт с экс-игроком Александрии рассчитан на три года, сообщает пресс-служба житомирского клуба.

В сезоне 2023/24 Кравченко уже защищал цвета Полесья на правах аренды. За этот период 28-летний защитник провел 15 матчей в составе «волков», отметившись двумя результативными передачами.

За свою карьеру Кравченко также успел поиграть за Динамо, Олимпик, Днепр-1 и Александрию.