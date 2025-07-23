Полесье официально подписала Кравченко
Футболист вернулся в Житомир
около 1 часа назад
Фото: ФК Полесье
Защитник Никита Кравченко присоединился к Полесью на правах полноценного трансфера. Контракт с экс-игроком Александрии рассчитан на три года, сообщает пресс-служба житомирского клуба.
В сезоне 2023/24 Кравченко уже защищал цвета Полесья на правах аренды. За этот период 28-летний защитник провел 15 матчей в составе «волков», отметившись двумя результативными передачами.
За свою карьеру Кравченко также успел поиграть за Динамо, Олимпик, Днепр-1 и Александрию.