Полесье сделало официальное заявление по ситуации с ключевым игроком команды
Футболист решил вопрос с клубом
42 минуты назад
Фото - ФК Полесье
Центральный защитник Сергей Чеботенко присоединится к Полесью Руслана Ротаня на учебно-тренировочных сборах в Испании, говорится в сообщении клубной пресс-службы.
«Полесье и Чоботенко достигли взаимопонимания и нашли компромисс в рабочей ситуации. По итогам внутреннего диалога стороны согласовали дальнейший формат сотрудничества. Чоботенко присоединится к основной команде на сборах в Испании и будет проходить подготовку».
Напомним, накануне Полесье информировало, что Чеботенко и правый вингер команды Алексей Гуцуляк переведены в команду U-19, так как не продлили свои контракты с клубом, срок которых истекает 30 июня 2030 года.
