Буткевич провел финальные переговоры с лидером Полесья
Житомиряне отправились на сборы в Испанию
около 3 часов назад
Геннадий Буткевич / Фото - ФК Полесье
Сергей Чеботенко присоединится к тренировочному лагерю Полесье в Испании, сообщает пресс-служба клуба.
По итогам внутреннего диалога стороны согласовали дальнейший формат сотрудничества. Сергей Чеботенко присоединится к основной команде.
Чеботенко, который сегодня отмечает свое 29-летие, согласился на предложение президента Полесья Геннадия Буткевича, которое удовлетворило все стороны, утверждает «ТаТоТаке».