Главный тренер Полесья Руслан Ротань в эфире УПЛ ТВ поделился эмоциями после победы в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (2:0), а также объяснил замену в стартовом составе основного вратаря начала сезона Георгия Бущана.

Изменения в составе? Хочу, наверное, выделить то, что матч с "Зарёй" до пропущенного гола у нас проходил гораздо качественнее, чем сегодняшний. Но парадокс в том, что в той игре уступили, а сегодня выиграли. Очень тяжёлый матч, мы понимали силу соперника, потому что "Шахтёр" на мяче — очень хорошая команда, и мы хотели, чтобы наш состав на игру сегодня был более молодым и мобильным — поэтому выбрали такой состав.

Что касается Кудрика в воротах. Понимаете, мы как выигрываем вместе, так и проигрываем вместе. Поэтому винить Бущана в пропущенных голах не хотелось бы, и это, наверное, будет неправильно. Но нужно что-то менять и давать шанс другим, потому что действительно мы пропустили в начале сезона очень много голов. Конечно, хочется чуть-чуть как-то баланса — и как раз сегодняшний выход Кудрика связан с этим.

Действительно, сегодня мы очень качественно сыграли в обороне — и это всё-таки самое главное, потому что нужно также делать выводы из того, что у нас не получается. Казалось бы, и в игре с "Черноморцем", и в матче с "Зарёй" у нас были все шансы на победу, но контратака, проблема баланса — и ты уже либо проигрываешь, либо сравниваешь счёт с соперником.

Поэтому, конечно, сегодня мы хотели сыграть надёжнее в обороне, потому что понимали, что "Шахтёр" захочет сегодня мяч. Но как раз состав на игру сегодня был таким, что нам нужны были игроки, которые очень качественно играют 1 в 1. Такой у нас был план на игру, что касается обороны — переходить 1 в 1. В принципе, нам это и помогло, наверное.

Конечно, когда ты играешь против "Шахтёра", ты должен быть более мобильным, должен быть максимально настроен. Где-то в начале матча Назаренко, наверное, берег силы для гола — иначе и не скажешь. Но очень здорово, что он собрался и отработал этот матч на все сто.