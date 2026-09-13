Сергей Разумовский

В шестом туре украинской Премьер-лиги Полесье на собственном поле одолело Левый Берег – 1:0. Житомирская команда владела преимуществом в течение большей части встречи, но смогла забить лишь благодаря автоголу противника.

Левый Берег дисциплинированно действовал в обороне и почти весь первый тайм сдерживал атакующий натиск хозяев. Однако в конце первой половины встречи киевляне допустили ошибку.

На 37-й минуте Косовский неудачно сыграл у своих ворот и отправил мяч в сетку своей команды. Этот автогол позволил «волкам» уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

После возобновления игры команда Руслана Ротаня продолжила контролировать ход матча и создавать давление на оборону Левого Берега. В то же время хозяевам не удалось развить успех и забить второй раз.

Единственный мяч оставлял интригу до финального свистка, однако Левый Берег не смог создать момент, чтобы спастись от поражения. В итоге Полесье добыло важные три очка.

Житомирский клуб набрал 15 баллов и снова возглавил турнирную таблицу, опередив Карпаты, которые имеют 13 очков. Шахтёр с 12 пунктами занимает третью позицию, но имеет матч в запасе. Левый Берег набрал четыре очка и расположился непосредственно над зоной вылета.

УПЛ, шестой тур

Полесье – Левый Берег 1:0

Гол: Косовский, 37 (автогол)

Полесье: Кудрик, Михайличенко, Майсурадзе, Чеботенко, Сарапий, Бабенко, Велетень (Брагару 68), Андраде (Назаренко 68), Андриевский (Красничи 81), Эмерлаху (Федор 61), Краснопир (Гайдутик 46)

Левый Берег: Жмурко, Татольна, Соколов, Бондаренко, Якимов, Челядин (Криворучко 82), Косовский (Банада 63), Шастал (Квасница 63), Воробчак, Соуза (Волошин 73), Брита (Фалль 73)

Предупреждение: Соколов, 39