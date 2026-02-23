Павел Василенко

В Барселоне обостряется избирательная кампания, которая рискует стать самой громкой за последние годы. Кандидат в президенты клуба Жоан Лапорта оказался в центре серьезного скандала после появления обвинений в экономических преступлениях, которые вызвали настоящий взрыв эмоций среди socios накануне голосования.

По информации испанского издания El Periódico, один из членов клуба подал официальную жалобу в Центральный суд Мадрида, обвинив Лапорту в отмывании денег, получении незаконных комиссионных, уклонении от уплаты налогов и участии в преступной организации. В материалах дела фигурируют десятки документов, которые якобы связывают эти действия со спонсорскими контрактами и проектами инфраструктурного развития, в частности строительством нового стадиона.

В обвинительных материалах говорится о сети компаний в нескольких странах Европы и Ближнего Востока, которые могли использоваться для сбора и «легализации» средств через непрозрачные финансовые схемы. Кроме самого Лапорты, в деле упоминаются его соратники и близкие родственники.

Реакция клуба была мгновенной и жесткой. Барселона в заявлении назвала обвинения безосновательными и политически мотивированными, подчеркнув, что внутренние и внешние аудиты не выявили никаких нарушений. В клубе также заявили, что время появления дела – накануне выборов – выглядит как попытка повлиять на волеизъявление членов клуба. Руководство заверило, что все материалы будут переданы избирательной комиссии, а в случае подтверждения фальсификаций Барселона обратится в суд.