Лапорта: «Отношения с Месси испорчены»
Президент каталонского клуба вспомнил детали прощания с легендарным форвардом
около 17 часов назад
Руководитель Барселоны Жоан Лапорта поделился воспоминаниями о резонансном уходе Лионеля Месси летом 2021 года и оценил нынешнее состояние их общения. Сейчас звездный аргентинец защищает цвета американского Интер Майами, однако его тень до сих пор ощущается на Камп Ноу.
Я знал Месси и других игроков ещё со своего первого президентского срока, и со временем к ним привязываешься и начинаешь их ценить. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но Барса тоже много для них сделала. Этому не суждено было сбыться, и Лео не смог продолжить карьеру в клубе. Отношения с Месси испорчены. Был также инцидент на церемонии вручения Золотого мяча, когда я подошёл поздравить его, а он считал, что нам не следует здороваться. С тех пор произошло некоторое сближение, и мы надеемся, что это произойдет и в будущем. Отношения напряжённые, но он — легенда Барселоны.
Мы не хотели подписывать новое соглашение, потому что считали это вредным для клуба. Барселона выше игроков, директоров и президентов, и мы не могли этого допустить. Для меня как президента это самое печальное. Это разочаровывающие моменты, как когда ушли Кумен, Хави, Пике и другие. Это тяжёлые времена, но мы не могли с этим смириться. Суммы, связанные с продлением его контракта, были непосильными, и поэтому он не мог продолжать играть, — приводит слова Лапорты Sport.es.
Напомним, что Лионель Месси посвятил Барселоне 17 лет профессиональной карьеры (2003–2021). За этот период он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 672 гола в 778 матчах. Вместе с командой нападающий завоевал 35 трофеев, среди которых 10 побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов.
Поделиться