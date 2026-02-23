Руководитель Барселоны Жоан Лапорта поделился воспоминаниями о резонансном уходе Лионеля Месси летом 2021 года и оценил нынешнее состояние их общения. Сейчас звездный аргентинец защищает цвета американского Интер Майами, однако его тень до сих пор ощущается на Камп Ноу.

Я знал Месси и других игроков ещё со своего первого президентского срока, и со временем к ним привязываешься и начинаешь их ценить. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но Барса тоже много для них сделала. Этому не суждено было сбыться, и Лео не смог продолжить карьеру в клубе. Отношения с Месси испорчены. Был также инцидент на церемонии вручения Золотого мяча, когда я подошёл поздравить его, а он считал, что нам не следует здороваться. С тех пор произошло некоторое сближение, и мы надеемся, что это произойдет и в будущем. Отношения напряжённые, но он — легенда Барселоны.

Мы не хотели подписывать новое соглашение, потому что считали это вредным для клуба. Барселона выше игроков, директоров и президентов, и мы не могли этого допустить. Для меня как президента это самое печальное. Это разочаровывающие моменты, как когда ушли Кумен, Хави, Пике и другие. Это тяжёлые времена, но мы не могли с этим смириться. Суммы, связанные с продлением его контракта, были непосильными, и поэтому он не мог продолжать играть, — приводит слова Лапорты Sport.es.