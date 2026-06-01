Павел Василенко

Третий по результативности бомбардир сборной Ирана Сердар Азмун отсутствует в составе команды на ЧМ-2026 после того, как 31-летнего нападающего раскритиковали за фотографирование с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, союзника США в ближневосточном конфликте.

Некоторые иранские СМИ назвали фотографию игрока, играющего в Дубае, предательством страны. Бывший нападающий леверкузенского Байера и Ромы ранее сталкивался с критикой за поддержку протестующих во время массовых демонстраций после смерти Магсы Амими.

Азмун забил 57 голов в 91 матче за национальную сборную.

Иран встретится с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом в группе G на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике (11 июня - 19 июля). Однако, по данным AFP, игроки национальной сборной еще не получили виз для поездки в Соединенные Штаты. Их тренировочный лагерь перенесен из Тусона, штат Аризона, в Тихуану, штат Мексика.