Денис Седашов

Правительство Ирана объявило об отказе от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Министр спорта страны Ахмад Донямали подтвердил, что национальная команда не поедет на турнир, который примут США, Канада и Мексика.

Причиной такого радикального шага стал острый политический и военный кризис на Ближнем Востоке. В интервью агентству DPA Донямали прямо обвинил правительство США в действиях, которые делают невозможным участие иранских футболистов в соревнованиях на территории этой страны.

Это коррумпированное правительство убило нашего лидера, поэтому у нас нет условий для участия в чемпионате мира. Из-за злонамеренных действий, предпринятых против Ирана, мы вынуждены вести две войны в течение восьми-девяти месяцев, тысячи наших соотечественников погибли. Поэтому мы не имеем возможности участвовать в таких обстоятельствах. Ахмад Донямалі

Иран должен был выступать в группе G вместе с национальными командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. По иронии судьбы, календарь сборной предусматривал матчи исключительно на территории США: два поединка в Лос-Анджелесе и один в Сиэтле.

Трамп – об участии Ирана в ЧМ-2026 по футболу: «Мне действительно все равно».