Павел Василенко

Война между Килианом Мбаппе и ПСЖ переходит на новый уровень. В понедельник обе стороны предстали перед Парижским судом по трудовым спорам, требуя друг от друга сотни миллионов евро компенсаций.

Парижане требуют от бывшего форварда 240 млн евро – прежде всего из-за сорванного трансфера в Саудовскую Аравию. В июле 2023 года Аль-Хиляль предлагал за Мбаппе рекордные 300 млн евро, однако футболист отказался переходить.

Сам Мбаппе, который летом 2024-го перешел в мадридский Реал как свободный агент, предъявил клубу еще большие претензии – 263 млн евро. Речь идет о якобы моральном давлении, невыплаченных зарплатах и бонусах на сумму около 55 млн евро, а также требовании переквалифицировать его срочный контракт в бессрочный, что, по подсчетам адвокатов форварда, значительно увеличивает размер компенсации.

ПСЖ пытался передать дело в другую судебную инстанцию, но ходатайство было отклонено: рассмотрение продолжается именно в суде по трудовым спорам.

Французские СМИ сообщают, что решение могут объявить уже в ближайшие недели – и оно обещает стать одним из самых громких в футбольной истории.