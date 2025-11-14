Павел Василенко

Килиан Мбаппе покинул тренировочный сбор сборной Франции. Игрок мадридского Реала испытывает проблемы со здоровьем.

В четверг, 13 ноября, Мбаппе привел сборную Франции к победе над Украиной со счетом 4:0. Он забил два гола, и эта победа обеспечила его команде путевку на чемпионат мира в следующем году.

В воскресенье Франция сыграет против Азербайджана. Мбаппе не выйдет на поле из-за состояния здоровья. Он уже покинул тренировочный сбор команды.

«Мбаппе продолжает страдать от воспаления правой лодыжки, что требует дальнейших обследований. Он пройдет эти обследования в Мадриде», – заявила Французская федерация футбола.

Капитан сборной Франции с начала октября страдает от травмы голеностопного сустава, которую он получил в матче Реала против Вильярреала. Несмотря на это, он сыграл в серии матчей после этого, пропустив только октябрьский матч сборной Франции против Украины.

Мбаппе – не единственный игрок, который пропустит матч против Азербайджана. Дисквалифицированный Ману Коне и травмированный Эдуардо Камавинга также будут отсутствовать.

Теперь забота о лечении Мбаппе ляжет на Реал. В настоящее время из мадридского клуба поступают признаки того, что игрок будет доступен для будущего матча чемпионата против Эльче.