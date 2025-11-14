Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Украиной (4:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

«Мы гордимся этим достижением. Нам не стоит воспринимать этот выход на ЧМ как должное, даже если это становится для нас привычным явлением. Я думаю, что в истории «синих» так было не всегда.

Старались сохранять как можно больше спокойствия, быть рассудительными. Первый тайм был немного сложнее, ведь мы знали, что, учитывая результат Исландии, Украина хочет сыграть вничью, чтобы вернуть себе лидерство в борьбе за второе место.

Мы получили пенальти, которое помогло нам, это правда. Однако после этого мы играли качественно и уверенно, забивали голы и создавали моменты», – цитирует Мбаппе издание Footmercato.