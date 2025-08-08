Во втором туре чемпионата Украины СК Полтава принимал Верес в Кропивницком. В начале матча обе команды активно пытались открыть счет, но оборона действовала надежно с обеих сторон.

Полтава вышла вперед в середине первого тайма. После суматохи в штрафной площадке Вереса мяч оказался у центрального защитника Веремьенко, который точно пробил в дальний угол ворот ровенчан. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.

Во второй половине встречи Верес попытался отыграться, и на некоторое время мяч даже был засчитан, но гол отменили из-за офсайда Ндукве на предыдущем этапе атаки. Позже Верес имел отличный момент сравнять счет после подачи углового, но защитники Полтавы с большим усилием выбили мяч прямо с линии ворот.

Больше забитых голов в матче не было, и результатом стал успех СК Полтава.

Украинская Премьер-лига, второй тур

СК Полтава - Верес - 1:0

Гол: Веремьенко, 34