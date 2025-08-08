Полтава одержала первую победу в УПЛ
Новичок чемпионата Украины минимально обыграл Верес
около 1 часа назад
Во втором туре чемпионата Украины СК Полтава принимал Верес в Кропивницком. В начале матча обе команды активно пытались открыть счет, но оборона действовала надежно с обеих сторон.
Полтава вышла вперед в середине первого тайма. После суматохи в штрафной площадке Вереса мяч оказался у центрального защитника Веремьенко, который точно пробил в дальний угол ворот ровенчан. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.
Во второй половине встречи Верес попытался отыграться, и на некоторое время мяч даже был засчитан, но гол отменили из-за офсайда Ндукве на предыдущем этапе атаки. Позже Верес имел отличный момент сравнять счет после подачи углового, но защитники Полтавы с большим усилием выбили мяч прямо с линии ворот.
Больше забитых голов в матче не было, и результатом стал успех СК Полтава.
Украинская Премьер-лига, второй тур
СК Полтава - Верес - 1:0
Гол: Веремьенко, 34