Сергей Разумовский

В ответных матчах полуфинала Лиги Европы были зафиксированы сразу два напряженных результата. Ноттингем Форест на своем поле минимально обыграл Астон Виллу, а Брага в драматической концовке вырвала победу у Фрайбурга.

Одним из главных сюрпризов игрового дня стала победа Ноттингем Форест над Астон Виллой. Хозяева сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности и воспользовались одним из своих шансов во втором тайме. Единственный гол в матче был забит на 71-й минуте, когда Крис Вуд точно исполнил пенальти. В итоге команда одержала минимальную, но очень важную победу перед выездом на поле соперника.

Не менее напряженным вышел и матч между Брагой и Фрайбургом. Португальский клуб открыл счет уже на 8-й минуте благодаря голу Тикназа, однако еще до перерыва немецкая команда сравняла счет после точного удара Грифо на 16-й минуте. В конце первого тайма Брага имела отличную возможность снова выйти вперед, но на 45+2-й минуте Салазар не реализовал пенальти.

Казалось, что встреча завершится вничью, однако в добавленное время хозяева все же вырвали победу. На 92-й минуте Доргелез забил решающий мяч и принес Браге важное преимущество перед ответным матчем. Таким образом, португальская команда одержала победу со счетом 2:1 и сохранила хорошие шансы на выход в финал.

Ответные матчи в обеих полуфинальных парах состоятся ровно через неделю на полях соперников, где и определятся участники решающего поединка турнира.

Лига Европы. Полуфинал, первые матчи

Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:0

Голы: Вуд, 71 (пен.)

Брага – Фрайбург 2:1

Голы: Тикназ, 8, Доргелез, 90+2 – Грифо, 16

45+2 мин.: Салазар (Брага) не реализовал пенальти