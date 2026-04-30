Полуфиналы Лиги Европы: бывшая команда Зинченко сильнее Астон Виллы, Брага на 92-й минуте одолела Фрайбург
Как прошли первые матчи стадии 1/2?
43 минуты назад
В ответных матчах полуфинала Лиги Европы были зафиксированы сразу два напряженных результата. Ноттингем Форест на своем поле минимально обыграл Астон Виллу, а Брага в драматической концовке вырвала победу у Фрайбурга.
Одним из главных сюрпризов игрового дня стала победа Ноттингем Форест над Астон Виллой. Хозяева сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности и воспользовались одним из своих шансов во втором тайме. Единственный гол в матче был забит на 71-й минуте, когда Крис Вуд точно исполнил пенальти. В итоге команда одержала минимальную, но очень важную победу перед выездом на поле соперника.
Не менее напряженным вышел и матч между Брагой и Фрайбургом. Португальский клуб открыл счет уже на 8-й минуте благодаря голу Тикназа, однако еще до перерыва немецкая команда сравняла счет после точного удара Грифо на 16-й минуте. В конце первого тайма Брага имела отличную возможность снова выйти вперед, но на 45+2-й минуте Салазар не реализовал пенальти.
Казалось, что встреча завершится вничью, однако в добавленное время хозяева все же вырвали победу. На 92-й минуте Доргелез забил решающий мяч и принес Браге важное преимущество перед ответным матчем. Таким образом, португальская команда одержала победу со счетом 2:1 и сохранила хорошие шансы на выход в финал.
Ответные матчи в обеих полуфинальных парах состоятся ровно через неделю на полях соперников, где и определятся участники решающего поединка турнира.
Лига Европы. Полуфинал, первые матчи
Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:0
Голы: Вуд, 71 (пен.)
Брага – Фрайбург 2:1
Голы: Тикназ, 8, Доргелез, 90+2 – Грифо, 16
45+2 мин.: Салазар (Брага) не реализовал пенальти
