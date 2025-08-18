Павел Василенко

Полузащитник Роман Саленко, который выступает за луганскую Зарю на правах аренды из киевского Динамо, в интервью для сайта «Украинский футбол» рассказал подробнее о своем переходе.

«Это было совместное решение президента Динамо с агентом – и на следующий день я уже был в расположении Зари. Когда все решилось, Александр Шовковский пообщался со мной. Указал, какие аспекты я должен улучшить, чтобы вернуться сильнее».

Отметим, что Роман Саленко является воспитанником киевского клуба. С 2024 года он провел за первую команду всего четыре матча, суммарно проведя на поле семь минут.

Отец футболиста Олег Саленко большую часть карьеры провел в Динамо (1989-1992), забив 45 голов в 129 матчах, согласно данным Transfermarkt.

Сегодня Заря играет с криворожским Кривбассом в матче третьего тура УПЛ.