Главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался о моральном состоянии своей команды после вылета из Лиги чемпионов в поединке с кипрским Пафосом (0:1, 0:2) на стадии третьего квалификационного раунда.

По словам специалиста, динамовцы не могут игнорировать это событие и единственный правильный выход из ситуации – это побеждать в будущих матчах.

«Мы играем в плотном графике. Как бы ни было в жизни иногда сложно, мы прекрасно понимаем, что сезон только начинается. Это больно, это неприятно, очень. Но мы не можем себе позволить каким-то образом расслабиться, опустить голову, засунуть её в песок или ещё что-то. Мы готовимся, мы анализируем, мы делаем какие-то выводы и идем дальше. И в любом матче будем настраиваться исключительно на то, чтобы выходить, играть и побеждать», – сказал Шовковский для пресс-службы Динамо.

Свой путь в еврокубках киевляне продолжат в плей-офф квалификации Лиги Европы, где их соперником станет израильский Маккаби из Тель-Авива. Игры запланированы на 21 и 28 августа, начало – в 21:00 по киевскому времени.