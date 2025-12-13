Сергей Разумовский

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола объявил о новом пакете решений, принятых по итогам рассмотрения нарушений в матчах украинской Премьер-лиги. Одна из наиболее заметных санкций касается полузащитника житомирского Полесья Александра Андриевского, который был удален в поединке 15-го тура против львовского Руха, что завершился минимальным поражением его команды со счётом 0:1. Именно эпизод с грубым фолом со стороны хавбека стал основанием для дисциплинарного рассмотрения на уровне КДК УАФ.

Как сообщили в Украинской ассоциации футбола, по результатам заседания, состоявшегося в пятницу, 12 декабря, по поводу инцидента было принято решение о двухматчевой дисквалификации Александра Андриевского. В официальной части сообщения отмечается, что, рассмотрев материалы об удалении футболиста Полесья в матче Рух – Полесье, который прошёл 7 декабря 2025 года, КДК отстранил игрока от участия в соревнованиях на два матча за серьёзное игровое нарушение.

При этом один из этих двух матчей определён как условный, с испытательным сроком продолжительностью один год. Это означает, что в случае отсутствия новых дисциплинарных нарушений дальнейшая часть санкции может быть фактически «заморожена», но за повторное грубое нарушение условный матч может быть активирован, и игрок рискует столкнуться с более жёсткими мерами со стороны дисциплинарных органов. В 2025 году остаётся провести лишь один матч (против Карпат 13 декабря), поэтому воспитанник Динамо вернётся на поле только в 2026 году.

Также УАФ выписала рекордный штраф и долгосрочную дисквалификацию для главного тренера Полесья Руслана Ротаня.