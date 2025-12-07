Состоялся матч 15-го тура Премьер-лиги Украины, в котором Полесье отправилось в гости к Руху. Начало поединка оказалось насыщенным на эмоции и не обошлось без дисциплинарных санкций. Александр Андриевский получил прямое удаление за грубое нарушение.

Вскоре судьей был наказан и наставник гостей Руслан Ротань, которому показали красную карточку из-за чрезмерно бурных эмоций в технической зоне.

Ближе к завершению первого тайма хозяева открыли счет. Фал направил передачу на угол штрафной площадки, где Копина оказался первым на мяче и точным ударом в дальний угол переиграл Волынца.

На перерыв команды отправились с минимальным преимуществом Руха — 1:0. А во втором тайме команды не смогли забить ещё, и финальный свисток зафиксировал минимальную победу Руха с счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига, 15-й тур

Рух – Полесье – 1:0

Гол: Копина, 38