Полесье в меньшинстве сенсационно уступило Ру́ху
Хозяева на 10-й минуте получили численное преимущество
28 минут назад
Состоялся матч 15-го тура Премьер-лиги Украины, в котором Полесье отправилось в гости к Руху. Начало поединка оказалось насыщенным на эмоции и не обошлось без дисциплинарных санкций. Александр Андриевский получил прямое удаление за грубое нарушение.
Вскоре судьей был наказан и наставник гостей Руслан Ротань, которому показали красную карточку из-за чрезмерно бурных эмоций в технической зоне.
Ближе к завершению первого тайма хозяева открыли счет. Фал направил передачу на угол штрафной площадки, где Копина оказался первым на мяче и точным ударом в дальний угол переиграл Волынца.
На перерыв команды отправились с минимальным преимуществом Руха — 1:0. А во втором тайме команды не смогли забить ещё, и финальный свисток зафиксировал минимальную победу Руха с счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига, 15-й тур
Рух – Полесье – 1:0
Гол: Копина, 38
