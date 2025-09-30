Полузащитник АЗ и сборной Украины U-20 Богдан Будько подведел итоги матча 1 тура ЧМ-2025 против Южной Кореи (2:1).. Его слова приводит УАФ.

Начало выдалось очень насыщенным: мы были заряжены, постоянно шли вперед, тогда как соперник больше защищался. Мы быстро создали моменты и дважды забили. Могли забить еще, но это футбол — всякое случается. Потом больше стали играть на удержание результата. Это, наверное, психология: забил дважды — и стремишься сохранить счет. Главное, что победили.

Во втором тайме корейцы сделали три замены, начали активнее атаковать и создавать прессинг. Они играли в два форварда, и было сложно выходить из обороны, но мы выстояли. Караман стал MVP матча — я искренне рад за него. Хотя, по мне, сегодня эту награду мог получить каждый — все работали на максимум, — рассказал Будко.