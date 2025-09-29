Бывший вратарь Динамо Денис Бойко высказался о игре голкипера бело-синих Валентина Моргуна в матче 7 тура УПЛ против Карпат (3:3). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Я читал много комментариев, очень много хейта на Моргуна, на центральных защитников. А у меня вопрос к болельщикам. Моргун в 24 года сыграл только три матча на профессиональном уровне. Вы хотите, чтобы человек не ошибался?

Тут вопрос к тренерскому штабу: как вы делаете выбор на игру? Нужно ли было менять Нещерета? Я считаю, что нет. Я считаю, что если даже Нещерет допускал ошибки, есть основной голкипер, который играет как минимум в первом круге чемпионата, или играет еврокубки, Моргун играет кубковые матчи, и пошло-поехало. Здесь вы делаете ротацию. У человека совсем нет опыта, - рассказал Бойко.