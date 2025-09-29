Полузащитник сборной Украины U-20 Ярослав Караман поделился своими впечатлениями после победы над сверстниками из Южной Кореи (2:1) в первом матче чемпионата мира U-20 2025 года. Напомним, что Караман был признан лучшим игроком этой встречи.

«Мы очень счастливы, ведь это был наш первый официальный матч, важный для команды, и мы его выиграли. Поэтому радость двойная. Приз лучшему игроку – скорее для поднятия настроения, главное же, что мы одержали победу. Сегодня у нас действительно была команда: каждый отдал все силы и каждый заслуживает на награду.

Во втором тайме Южная Корея забила после углового и начала создавать больше моментов. Но мы выдержали давление и победили. Судейство, по моему мнению, было объективным», - цитирует Караман сайт УАФ.