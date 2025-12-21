Павел Василенко

Шахтер близок к тому, чтобы осуществить продажу своего воспитанника в иностранный чемпионат.

По информации журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса, донецкий клуб досрочно возвращает из аренды (которая рассчитана до конца сезона) 21-летнего полузащитника Ивана Лосенко, который в первой части сезона 2025/26 выступал за Кудривку.

В услугах Лосенко заинтересован один из клубов МЛС. Переговоры между Шахтером и неназванной командой из-за океана находятся на продвинутой стадии.

Лосенко в нынешнем сезоне провел 13 матчей за Кудривку, результативными действиями не отличался.