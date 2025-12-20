Донецкий Шахтер официально начал зимний отпуск после завершения основного этапа Лиги конференций. После ничьей с Риекой со счетом 0:0 команда получила паузу в тренировочном процессе.

В пресс-службе клуба сообщили, что шахтеры вернутся к работе 14 января. Именно в этот день команда вновь соберется и начнет подготовку ко второй части сезона.

Зимний учебно-тренировочный сбор Шахтер проведет в турецкой Анталье. Команду ждут интенсивные тренировки и серия контрольных матчей. По предварительной информации, одним из соперников в спаррингах может стать ЛНЗ, однако полный список контрольных поединков будет опубликован позже.

После 16 туров Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает второе место в турнирной таблице, имея 35 набранных очков. Помимо этого, донецкий клуб уже гарантировал себе участие в 1/8 финала Лиги конференций.