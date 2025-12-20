Рома ведет переговоры с Шахтером по поводу двух бразильцев
Довбик может получить новых партнеров из УПЛ
около 17 часов назад
Егиналду/фото: Шахтер
Римская Рома интересуется бразильским вингером донецкого Шахтера Невертоном, сообщает портал TODOmercadoWEB.es.
По информации источника, клуб также ведет переговоры о трансфере другого бразильца "горняков" Эгиналду. Основная цель Ромы — усилить фланги атаки и наладить качественные передачи для форвардов, таких как украинский нападающий Артем Довбик.
После 15 туров Рома набрала 30 очков и занимает четвертую строчку в Серии А, уступая лидирующему Интеру всего три балла. Встреча с Ювентусом состоится 20 декабря в Турине и начнется в 21:45 по киевскому времени.
