Римская Рома интересуется бразильским вингером донецкого Шахтера Невертоном, сообщает портал TODOmercadoWEB.es.

По информации источника, клуб также ведет переговоры о трансфере другого бразильца "горняков" Эгиналду. Основная цель Ромы — усилить фланги атаки и наладить качественные передачи для форвардов, таких как украинский нападающий Артем Довбик.

После 15 туров Рома набрала 30 очков и занимает четвертую строчку в Серии А, уступая лидирующему Интеру всего три балла. Встреча с Ювентусом состоится 20 декабря в Турине и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм начал переговоры с Ромой относительно Довбика.