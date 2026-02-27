«Динамо» разгромно победило «Эпицентр»
Команда Костюка сумела забить четыре гола в ворота соперника
1 день назад
В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле уверенно обыграло Эпицентр из Каменца-Подольского со счетом 4:0.
Несмотря на ощутимое игровое преимущество, хозяева более чем полчаса не могли забить в ворота соперника. Перелом наступил после вмешательства VAR: арбитр зафиксировал фол на Волошине и назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Владимир Бражко.
Сразу после перерыва Матвей Пономаренко увеличил разрыв в счете, а позже оформил дубль, окончательно сняв вопрос победителя встречи.
Точку в матче поставил Андрей Ярмоленко — всего через несколько минут после выхода на замену он эффектно обыграл голкипера и довел счет до разгромного.
УПЛ. 18-й тур
Динамо – Эпицентр – 4:0
Голы: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65