В матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле уверенно обыграло Эпицентр из Каменца-Подольского со счетом 4:0.

Несмотря на ощутимое игровое преимущество, хозяева более чем полчаса не могли забить в ворота соперника. Перелом наступил после вмешательства VAR: арбитр зафиксировал фол на Волошине и назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Владимир Бражко.

Сразу после перерыва Матвей Пономаренко увеличил разрыв в счете, а позже оформил дубль, окончательно сняв вопрос победителя встречи.

Точку в матче поставил Андрей Ярмоленко — всего через несколько минут после выхода на замену он эффектно обыграл голкипера и довел счет до разгромного.

УПЛ. 18-й тур

Динамо – Эпицентр – 4:0

Голы: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65