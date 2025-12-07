Главный тренер Кудривки Василий Баранов подвел итоги матча 15 тура УПЛ против Динамо (1:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Хочу поздравить с праздником Дня ВСУ. Спасибо защитникам и защитницам за то, что они есть - прежде всего благодаря им мы имеем возможность играть в футбол, мы живы, наша страна держится. Вероятно, сегодня это самая главная команда в стране, за которую мы болеем.

В первом тайме мы проиграли по счету. За второй благодарен ребятам, где-то перестроились, сделали замены, мы качественнее стали играть против мяча, были неплохие атаки, забили мяч. У нас был момент в конце встречи, уже когда натиск, последний штрафной. В концовке, наверное, больше удачи не хватило, чем мастерства, - рассказал Баранов.