Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв подвёл итоги матча 17-го тура УПЛ против Эпицентра (2:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Первые туры всегда трудные, тем более поля некачественны для всех команд, поэтому сложно показывать какой-то содержательный футбол. Но нам нужен результат, и мы строили игру с учетом погодных условий, с учетом качества газона, строили так, чтобы достичь положительного результата.

Мы уступали в подборе, но команда соперника в 1-м тайме вообще, кроме удара на последней минуте, не угрожала нашим воротам, мы достаточно качественно играли в обороне. Конечно, что гол один, потом в начале второго тайма второй, помогли нам.

Что негативно: у нас было очень много моментов с контратак, стопроцентных моментов – их надо реализовывать. Потому что сегодня так игра сложилась, что мы выигрывали 2:0.

Ничего, что мы не забили те моменты, но их нужно реализовывать, потому что это стопроцентные моменты. Если мы хотим бороться за первое место, за призовые места, мы должны использовать такие моменты, - сказал Пономарёв.