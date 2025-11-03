Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарёв высказал своё мнение о поведении игроков львовских Карпат после забитого гола в матче команд в 11-м туре украинской Премьер-лиги (0:1).

«Абсолютно обычный матч для меня. Ничего принципиального не было. Каждая команда сама выбирает план на игру. Есть команды, которые выигрывают матчи, действуя вторым номером, есть те, которые выигрывают, доминируя.

Однако сегодня, начиная с 25-й минуты, я впервые в своей карьере увидел настолько сильное затягивание времени. Сколько времени я работаю – с таким еще не сталкивался.

Поэтому не думаю, что это будет нравиться болельщикам. Особенно львовским. Я знаю, какие во Львове болельщики и считаю, что они лучшие в Украине. Но я не думаю, что им понравится такой футбол. Арбитр должен управлять такими моментами.

Футбол нужно играть достойно. Можно много говорить, что кто-то хочет пытаться играть в футбол, который в Украине еще никто не играл. Но такой футбол, как сегодня, точно еще никто в Украине не играл.

А чем они могли удивить? Мы ошиблись, пропустили гол. Всё. Больше я от них ничего не видел, ни моментов, ничего… Думаю, сейчас я это объективно анализирую», – цитирует Пономарева пресс-служба Карпат.