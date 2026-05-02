Сергей Разумовский

В 32-м туре турецкой Суперлиги Трабзонспор на собственном поле неожиданно потерял очки в противостоянии с Гезтепе. Поединок завершился ничьей со счетом 1:1, хотя хозяева до последних минут были в роли уступающей команды.

Гезтепе удалось выйти вперед еще в первом тайме. На 32-й минуте результативным ударом отличился Жуан, который стал одним из главных героев встречи. Его гол позволил гостям получить важное преимущество и заставил Трабзонспор отыгрываться в сложной ситуации.

Положение хозяев стало еще сложнее в конце первой половины игры. На 42-й минуте Эскихеллач получил удаление за второе предупреждение, из-за чего хозяева остались в меньшинстве. В итоге команда была вынуждена провести более тайма вдесятером, что существенно осложнило ее задачи в атаке и борьбе за положительный результат.

Несмотря на численное меньшинство, Трабзонспор не перестал искать свой шанс и сумел избежать поражения уже в компенсированное время. На 93-й минуте Наир забил спасительный мяч, установив окончательный счет встречи — 1:1. Этот гол позволил хозяевам вырвать ничью, однако потеря очков все равно стала неприятным результатом для команды в борьбе за высокие места.

Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте. За отведенное ему игровое время он успел выполнить 6 передач, 5 из которых были точными, что составило 83% точности. Также украинец совершил одну успешную попытку дриблинга из двух, заработал один фол и в целом имел 23 касания к мячу, включая одно — в штрафной площади соперника.

Кроме того, Зубков активно работал в борьбе и выиграл 4 из 6 единоборств. Его выступление получило сдержано положительные оценки от статистических порталов: FlashScore поставил ему 6.7, WhoScored — 6.5, а SofaScore — 6.7.

Еще один украинский футболист хозяев Арсений Батагов участия в матче не принимал. Защитник пропустил игру турецкой Суперлиги из-за травмы.

После этой ничьей Трабзонспор набрал 66 очков. За два тура до завершения сезона команда отстает от второго места, которое занимает Фенербахче, на четыре балла. Таким образом, борьба за итоговую позицию в турнирной таблице для Трабзонспора остается сложной, а потеря очков в домашнем матче с Гезтепе может иметь серьезное значение на финише чемпионата.

Чемпионат Турции, 32-й тур

Трабзонспор – Гезтепе 1:1

Голы: Наир, 90+3 – Жуан, 32

Удаление: Эскихеллач, 42