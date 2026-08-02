Сергей Разумовский

Порту стал обладателем Суперкубка Португалии-2026. В решающем матче за трофей команда минимально победила Торреэнсе со счетом 1:0.

Единственный гол в встрече был забит на 38-й минуте. Победный мяч на свой счет записал Виктор Фрогольдт, который воспользовался возможностью и принес Порту очередной национальный трофей.

В прошлом сезоне Порту стал чемпионом Португалии. Торреэнсе, в свою очередь, выступает во втором дивизионе страны, однако команда сенсационно выиграла Кубок Португалии. Благодаря этому успеху клуб получил право сыграть на общем этапе Лиги Европы.

Для Торреэнсе финал Суперкубка стал историческим событием. Команда впервые вышла на поле в матче за этот трофей и смогла составить достойную конкуренцию одному из сильнейших клубов страны.

Порту завоевал свой 25-й Суперкубок Португалии. По количеству побед в этом турнире клуб остается единоличным лидером. Вторую позицию занимает Бенфика, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Лиссабонская команда выигрывала Суперкубок Португалии десять раз.

Суперкубок Португалии

Порту – Торреэнсе 1:0

Гол: Фрогольдт, 38