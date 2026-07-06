Александр Сукманский

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборные Португалии и Испании определят обладателя путевки в четвертьфинал. Для команд это будет первая встреча после финала Лиги наций УЕФА прошлого года. Игра начнется 6 июля в 22:00.

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Португалия вышла на эту стадию турнира после победы над Хорватией со счетом 2:1 в 1/16 финала. Команда добилась решающего результата в конце встречи и продолжает борьбу за второй подряд выход в четвертьфинал чемпионата мира, чего ранее в истории сборной еще не было.

В то же время португальцы не выигрывали два подряд матча плей-офф чемпионатов мира с 2006 года. К игре с Испанией команда подходит с 12 победами, четырьмя ничьими и всего одним поражением в последних 17 матчах. Кроме того, в девяти последних встречах сборная не пропускала больше одного мяча.

Если Португалия завершит выступление на турнире, этот матч станет последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду.

Испания вышла в 1/8 финала после уверенной победы над Австрией со счетом 3:0. Команда не позволила сопернику нанести ни одного удара в створ ворот, став первой сборной со времен финала чемпионата мира-2014, которой удалось достичь такого показателя в матче плей-офф.

Под руководством Луиса де ла Фуенте Испания остается непобедимой на больших турнирах. За 11 матчей команда добилась 10 побед, один раз сыграла вничью и пропустила только четыре мяча.

Единственное поражение испанцев с июня 2023 года произошло именно в финале Лиги наций против Португалии, когда команда уступила в серии пенальти. Еще один матч без поражения позволит Испании повторить самую длинную беспроигрышную серию в своей истории — 35 матчей.

Статистика личных встреч также свидетельствует о равенстве соперников. Несмотря на победу в финале Лиги наций, Португалия выиграла только один из 12 официальных матчей против Испании в основное время. Еще шесть встреч завершились вничью, а пять побед одержали испанцы.

В составе Португалии стоит отметить Гонсалу Рамуша, который в матчах чемпионата мира в среднем оформляет результативное действие каждые 37 минут. Также сборная выиграла все восемь матчей, в которых он забивал.

В сборной Испании отличную форму демонстрирует Микель Оярсабаль, который после дубля в ворота Австрии имеет 17 голов в 16 последних матчах в стартовом составе. В трех из четырех последних таких поединков он открывал счет.

Обе команды подходят к игре практически без кадровых потерь. Ожидается, что в состав сборной Испании вернется Нико Вильямс.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Португалия — Испания так: коэффициент на победу португальцев — 4.03, на победу испанцев — 1.94. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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