Александр Сукманский

Сборные Португалии и Хорватии встретятся в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Для португальцев этот матч станет первым шагом на пути к борьбе за дебютный титул чемпионов мира, тогда как хорваты снова попытаются подтвердить статус одной из самых успешных команд последних мундиалей. Матч начнется 3 июля в 2:00.

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Португалия завершила групповой этап без поражений, однако одержала лишь одну победу при двух ничьих. Команда Роберто Мартинеса не смогла обыграть сборные ДР Конго и Колумбии, из-за чего заняла второе место в своей группе. В то же время португальцы проиграли лишь два из последних 23 матчей после завершения Евро-2024, одержав 15 побед и шесть раз сыграв вничью.

Хорватия, наоборот, неудачно стартовала на турнире, уступив Англии со счетом 2:4. После этого команда Златко Далича победила Панаму (1:0) и Гану (2:1), что позволило ей выйти в плей-офф. Для хорватов это уже четвертый выход на стадию матчей на выбывание чемпионата мира. Основу команды, как и прежде, составляют футболисты, которые завоевали серебро мундиаля-2018 и бронзу ЧМ-2022.

Статистика личных встреч также в пользу Португалии. В десяти матчах между командами португальцы одержали семь побед, дважды сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение. В официальных поединках Хорватия еще ни разу не побеждала Португалию – пять побед соперника и одна ничья.

Среди статистических фактов стоит отметить, что Португалия не забивала в каждом из своих четырех последних проигранных матчей, а также выполнила лишь десять угловых за три встречи группового этапа. В семи из последних девяти матчей Хорватии забивали обе команды, а в пяти из шести последних поединков хорватов голы фиксировались после 80-й минуты.

Особое внимание будет приковано к Криштиану Роналду, который является рекордсменом по количеству голов за сборную (145), однако до сих пор не отличился в восьми матчах плей-офф чемпионатов мира, несмотря на 29 ударов по воротам. Его многолетний партнер по мадридскому Реалу Лука Модрич может провести свой 23-й матч на мундиалях. Больше встреч на чемпионатах мира имеют лишь четыре футболиста, среди которых и сам Роналду.

Перед матчем обе сборные не имеют существенных кадровых потерь.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Португалия — Хорватия так: коэффициент на победу португальцев — 1.72, на победу хорватов — 5.17. Кто окажется сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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