Павел Василенко

Хорватия победила Гану со счетом 2:1 в группе L на чемпионате мира 2026 года. Хотя африканской команде удалось сократить разрыв в один мяч во втором тайме, Николы Влашич забил решающий гол за европейскую сборную на 83-й минуте.

Несмотря на этот результат, обе команды вышли в плей-офф турнира. В 1/16 финала Хорватия сыграет с Португалией (3 июля), а Гана – с Колумбией (4 июля).

Чемпионат мира, 3-й тур

Группа L

Хорватия – Гана – 2:1.

Голы: Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73.