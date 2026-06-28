Хорватия победила Гану, но обе команды вышли в 1/16 финала ЧМ-2026.
Определились еще два участника плей-офф
около 7 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Хорватия победила Гану со счетом 2:1 в группе L на чемпионате мира 2026 года. Хотя африканской команде удалось сократить разрыв в один мяч во втором тайме, Николы Влашич забил решающий гол за европейскую сборную на 83-й минуте.
Несмотря на этот результат, обе команды вышли в плей-офф турнира. В 1/16 финала Хорватия сыграет с Португалией (3 июля), а Гана – с Колумбией (4 июля).
Чемпионат мира, 3-й тур
Группа L
Хорватия – Гана – 2:1.
Голы: Сучич, 31, Влашич, 83 – Лукассен, 73.