Павел Василенко

Цены на билеты на чемпионат мира на платформах перепродажи резко выросли на матч между Португалией и Хорватией, который состоится 3 июля в Торонто, причем средняя цена самого дешевого билета превышает 3000 долларов, свидетельствуют данные веб-сайта по отслеживанию цен Ticketdata.

Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией (0:0) в Майами, что означало, что команда Криштиану Роналду осталась второй в группе K. Хорватия заняла второе место в группе L после победы над Ганой (2:1) в заключительном матче первого этапа чемпионата.

Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира-2026, в матче, в котором также примут участие бывшие товарищи по Реалу Криштиану Роналду и Лука Модрич. Средняя цена самого дешевого билета на сайтах вторичной перепродажи составляет 3225 долларов, что является самой высокой ценой за любой матч 1/16 финала, согласно данным Ticketdata, которая собирает данные с платформ перепродажи, включая StubHub и Vivid.

Цена выросла более чем вдвое с начала матча Португалия – Колумбия, что подчеркивает динамическую систему ценообразования, принятую в этом году организатором турнира FIFA. Система позволяет ценам колебаться в зависимости от спроса, что является распространенной практикой на концертах и спортивных мероприятиях в США, и привела к росту цены на билеты на групповой этап до более чем 1000 долларов.

ФИФА призвала болельщиков использовать только её официальную платформу, заявив, что её рынок перепродажи и обмена является единственной платформой, которая может гарантировать надлежащую доставку билетов.