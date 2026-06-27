Александр Сукманский

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборные Португалии и Колумбии встретятся в Майами в матче, который определит победителя группы K. Перед игрой именно колумбийцы возглавляют квартет, тогда как португальцам для выхода на первое место необходима лишь победа.

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Колумбия уже гарантировала себе место в плей-офф, одержав победы над Узбекистаном и ДР Конго. Команда в третий раз подряд вышла на стадию плей-офф на чемпионатах мира, однако теперь стремится завершить групповой этап на первой позиции. Для этого ей достаточно набрать одно очко.

Текущая форма также говорит в пользу южноамериканцев. Команда выиграла четыре матча подряд, а с марта 2025 года потерпела лишь два поражения, одержав девять побед и четыре ничьи. При этом Колумбия не проигрывает в основное время трёх последних матчей чемпионата мира против европейских сборных, имея две победы и одну ничью.

Португалия подошла к решающей встрече после уверенной победы над Узбекистаном со счетом 5:0. В том матче Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который отметился голами на шести чемпионатах мира.

После двух туров команда Роберто Мартинеса имеет четыре очка. Победа над Колумбией позволит португальцам опередить соперника и завершить групповой этап на первом месте.

Статистика также добавляет оптимизма европейской сборной. В 17 последних матчах группового этапа чемпионатов мира Португалия одержала девять побед, шесть раз сыграла вничью и лишь дважды проиграла. Кроме того, действующие победители Лиги наций УЕФА-2024/25 выиграли 11 из 15 последних поединков.

Будущая встреча станет первой в истории между сборными Португалии и Колумбии. В то же время португальцы ещё ни разу не проигрывали представителям КОНМЕБОЛ на групповом этапе чемпионатов мира, имея две победы и одну ничью.

Среди статистических фактов стоит отметить, что шесть из восьми последних матчей Колумбии завершались как минимум тремя забитыми мячами, а в четырех из пяти предыдущих встреч команда забивала после 75-й минуты. В трех из четырех последних матчей Португалии отличались обе команды, а за последние восемь поединков португальцы пропустили лишь один гол во втором тайме.

В составе Колумбии стоит обратить внимание на Даниэля Муньоса, который забил в двух стартовых матчах турнира и может стать лишь вторым колумбийцем, который отметится во всех трех играх группового этапа чемпионата мира. В Португалии одним из главных козырей остается Рафаэл Леау, который забил свой шестой мяч за национальнуюкоманду в поединке против Узбекистана.

Колумбия подходит к игре практически в оптимальном составе, тогда как Португалии снова не поможет Томаш Араужу.

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