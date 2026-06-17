Александр Сукманский

Сборная Португалии начнет свой путь на чемпионате мира-2026 матчем против Демократической Республики Конго в Хьюстоне. Португальцы подходят к турниру в статусе одного из главных претендентов на трофей.

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Команда демонстрирует стабильные результаты накануне мундиаля, потерпев лишь одно поражение в последних 13 матчах. В своем последнем официальном поединке Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 в рамках квалификации.

Впрочем, успешные выступления на чемпионатах мира традиционно остаются для португальцев непростой задачей. Начиная с 1966 года, команда лишь однажды доходила до полуфинала турнира, а в четырех последних стартовых матчах мундиалей одержала лишь одну победу.

Для ДР Конго предстоящий матч станет историческим. Команда возвращается на чемпионат мира впервые с 1974 года, когда выступала под названием Заир. Тогда африканская сборная проиграла все три матча группового этапа.

Путевку на ЧМ-2026 конголезцы завоевали после победы над Ямайкой в межконтинентальном плей-офф. Подготовка к турниру была непростой из-за вспышки вируса Эбола на родине, что повлияло на возможности болельщиков поддержать команду.

Этот матч станет первым в истории очным противостоянием между Португалией и ДР Конго. В последний раз португальцы встречались с африканской сборной на чемпионате мира в 2022 году, когда победили Гану со счетом 3:2.

Особое внимание будет приковано к Криштиану Роналду, который остается единственным футболистом в истории, который забивал на пяти разных чемпионатах мира. В составе ДР Конго одним из ключевых игроков является Седрик Бакамбу, который отличился четырьмя голами в отборочном турнире.

Обе команды подходят к матчу без кадровых потерь.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Португалия - ДР Конго так: коэффициент на победу Португалии — 1.3, на победу ДР Конго — 12.7. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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