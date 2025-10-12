Павел Василенко

В третьем туре группы F сборная Португалии победила команду Ирландии со счетом 1:0.

«Европейские бразильцы» праздновали в трудном матче с сегодняшним соперником благодаря голу Рубена Невеша на первой минуте добавленного времени.

Ранее хозяева поля имели много качественных моментов и даже получили право на пенальти на 75-й минуте матча. Однако героем гостей стал вратарь ирландцев Келлехер, который отразил все удары по воротам, включая вышеупомянутый пенальти от Криштиану Роналду, но ничего не смог поделать с голом Невеша.

Португальцы занимают первое место с девятью очками после трех сыгранных матчей, тогда как Ирландия находится на четвертой позиции с одним очком после такого же количества сыгранных матчей.

Отбор ЧМ-2026

Группа F

Португалия – Ирландия – 1:0

Гол: Невеш, 90+1.