Сборная Франции потеряла еще одного игрока во время квалификации на ЧМ-2026
Футболист покинул расположение национальной команды
около 1 часа назад
После Килиана Мбаппе, Ибраима Конате также исключен из состава сборной Франции на отборочный матч чемпионата мира 2026 года против Исландии, который состоится в понедельник, 13 октября. Защитник Ливерпуля страдает от травмы правой бедренной мышцы.
Вместо Конате в сборную Франции вызван Бенжамен Павар из Марселя, сообщает агентство AFP.
Напоминаем, нападающий и капитан команды Килиан Мбаппе не поедет в Рейкьявик на отборочный матч чемпионата мира-2026 против Исландии из-за травмы голеностопного сустава. Сборная Франции сыграет в понедельник, 13 октября.
По данным Федерации футбола, Мбаппе травмировал лодыжку в пятничном квалификационном матче против Азербайджана (3:0) и вернулся в Мадрид.