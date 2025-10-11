Павел Василенко

После Килиана Мбаппе, Ибраима Конате также исключен из состава сборной Франции на отборочный матч чемпионата мира 2026 года против Исландии, который состоится в понедельник, 13 октября. Защитник Ливерпуля страдает от травмы правой бедренной мышцы.

Вместо Конате в сборную Франции вызван Бенжамен Павар из Марселя, сообщает агентство AFP.

Напоминаем, нападающий и капитан команды Килиан Мбаппе не поедет в Рейкьявик на отборочный матч чемпионата мира-2026 против Исландии из-за травмы голеностопного сустава. Сборная Франции сыграет в понедельник, 13 октября.

По данным Федерации футбола, Мбаппе травмировал лодыжку в пятничном квалификационном матче против Азербайджана (3:0) и вернулся в Мадрид.