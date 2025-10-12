Сборная Испании победила Грузию, Турция на выезде разгромила Болгарию
Состоялись матчи отбора ЧМ-2026
В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Испании на своем поле принимала команду Грузии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
В параллельном поединке сборная Турции в гостях разгромила Болгарию – 6:1.
Турнирное положение в группе E на данный момент таково: первое место занимает Испания с девятью баллами, далее идут Турция (6), Грузия (3) и Болгария (0).
Отбор ЧМ-2026
Группа E
Испания – Грузия – 2:0
Голы: Пино, 24, Оярсабаль, 64.
Болгария – Турция – 1:6
Голы: Кирилов, 13 – Гюлер, 11, Попов, 49 (автогол), Йылдыз, 51, 56, Челик, 65, Кахведжи, 90+3.
