Александр Сукманский

На стадионе NRG Stadium в Хьюстоне состоится один из самых контрастных матчей второго тура группового этапа чемпионата мира-2026. Дебютант мундиаля Узбекистан встретится с Португалией, которую многие считают одним из претендентов на высшие места на турнире.

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Новости команд и текущая форма

Перед стартом чемпионата мира Португалию называли одним из фаворитов турнира, однако первый матч команды не оправдал ожиданий. В стартовом туре португальцы сыграли вничью 1:1 с командой ДР Конго.

Из-за потери очков команда вынуждена догонять конкурентов в борьбе за первое место в группе. Если Португалия не сможет победить во втором туре, её шансы на победу в квартете могут существенно уменьшиться. В то же время в истории чемпионатов мира португальцы только один раз не смогли выиграть оба стартовых матча турнира.

Действующие победители Лиги наций УЕФА могут опираться на хорошие результаты последнего периода. В 14 предыдущих международных матчах команда потерпела лишь одно поражение, одержав десять побед и трижды сыграв вничью.

Впрочем, статистика непосредственно на чемпионатах мира выглядит менее убедительно. Лишь одна победа в последних четырёх матчах финальных стадий мундиаля при одной ничьей и двух поражениях не позволяет португальцам терять бдительность.

Для Узбекистана дебют на чемпионате мира завершился поражением от Колумбии со счётом 1:3. Несмотря на неудачный результат, расширенный формат турнира оставляет команде шансы на выход в плей-офф.

Для этого узбекам необходимо прервать серию из трёх подряд поражений. До начала этой неудачной серии команда демонстрировала впечатляющую стабильность, проиграв лишь один из предыдущих 18 матчей, одержав 12 побед и пять раз сыграв вничью.

Дополнительный оптимизм Узбекистану придаёт статистика матча с Колумбией. Показатель ожидаемых голов (xG) в размере 1,16 стал лучшим среди всех азиатских сборных в дебютных матчах чемпионатов мира со времени выступления Кувейта на мундиале 1982 года.

История противостояний

Предстоящий матч станет первым в истории противостояний между Португалией и Узбекистаном.

Несмотря на статус фаворита, Португалия не смогла победить в двух последних матчах против представителей Азиатской конфедерации футбола — одна ничья и одно поражение.

Интересные факты и статистика

Лишь в одном из последних девяти матчей Португалия забила больше двух мячей.

В девяти из последних 12 матчей Португалии на чемпионатах мира забивали обе команды.

В четырёх из пяти последних матчей Узбекистана голы забивались в компенсированное ко второму тайму время.

Главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро во время игровойкарьеры выиграл все три матча против Португалии.

Ключевые игроки и кадровая ситуация

В составе Португалии хорошую форму демонстрирует Педру Нету. В четырех из пяти последних матчей за клуб или сборную он отличался голом или результативной передачей. За этот период на его счету один гол и три ассиста.

Автором первого в истории гола Узбекистана на чемпионатах мира стал Аббосбек Файзуллаев. В то же время только один из его последних пяти результативных матчей за национальную команду завершился победой Узбекистана.

Ожидается, что в состав Португалии вернется Рубен Диаш. В то же время участие защитника Томаш Араужу остается под вопросом.

В составе Узбекистана проблемы возникли у Рустамжон Ашурматов, который получил повреждение в матче первого тура против Колумбии.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Португалия — Узбекистан так: коэффициент на победу Португалии — 1.14, на победу Узбекистана — 20.97. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

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