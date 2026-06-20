Фердинанд — о Роналду в сборной Португалии: «Тренер должен иметь смелость оставить его в запасе»
Бывший защитник сборной Англии дал совет главному тренеру португальцев
около 3 часов назадПодписаться в
Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мыслями о работе главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса с нападающим Криштиану Роналду. Эксперт отметил, что специалист должен строго контролировать игровое время форварда. Слова приводит talkSPORT.
По словам Фердинанда, Мартинесу необходимо уметь управлять авторитетом звездных игроков.
Мартинес должен быть сильным руководителем. Ему необходимо управлять характерами и эго великих футболистов в раздевалке. Если в каком-то матче для победы Португалии потребуется оставить Криштиану в запасе и выпустить его на 70-й минуте против уставшего соперника, тренер должен иметь смелость сделать это и честно поговорить с игроком.
Напомним, в первом туре группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1).
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